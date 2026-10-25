В пригороде Логанхолм к югу от Брисбена, Австралия, четыре человека получили тяжелые ранения в результате стрельбы из автомобиля. Одна из пострадавших, 19-летняя женщина, находится в больнице в состоянии, угрожающем жизни.

Стрельба возле отеля

Полицию вызвали в отель Fitzy's на Брайантс-роуд в Логанхолме вскоре после 20:00 в субботу после сообщений о выстрелах из автомобиля. Об этом сообщает ABC News.

Полиция сообщила, что автомобиль, связанный со стрельбой, видели покидающим место происшествия. Правоохранители в настоящее время устанавливают обстоятельства инцидента.

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Состояние пострадавших

В больницу также доставили троих мужчин в возрасте 27, 37 и 38 лет. По данным полиции, все они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция проводит расследование и заявила, что не считает, что после инцидента существует дальнейшая угроза для общественности.

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