Среди молодых людей студенческого возраста в США и Канаде в 1992–2023 годах стабильно росла нетерпимость к неопределённости — склонность испытывать трудности в ситуациях, когда не хватает важной информации или невозможно предсказать результат. После 2012 года темп этого роста был примерно втрое выше, чем в 1992–2011 годах, сообщает News-Medical.

Данные 138 исследований

Авторы работы из Колумбийского университета и Школы общественного здравоохранения Бостонского университета проанализировали 138 рецензируемых исследований с участием 35 296 студентов в США и Канаде. Участники заполняли 12-пунктовую или 27-пунктовую шкалу нетерпимости к неопределённости.

Учёные искали исследования, опубликованные в период с 2007 по 2025 год, в базе Web of Science. После проверки почти 300 полнотекстовых статей они использовали данные измерений, проведённых в 1992–2023 годах. В среднем показатель нетерпимости к неопределённости увеличивался примерно на 0,65 балла ежегодно. Метаанализ был опубликован в журнале JAMA Psychiatry.

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Связь с тревожностью

Нетерпимость к неопределённости не является медицинским диагнозом или непосредственной причиной заболевания. В то же время исследователи рассматривают её как один из психологических факторов риска развития тревожности. Например, человек с более высоким уровнем нетерпимости к неопределённости может испытывать тревогу, если заранее не знает, чего ожидать на занятии или социальной встрече.

Авторы считают, что рост этого показателя может быть одним из механизмов, связанных с увеличением распространённости симптомов тревожных расстройств и расстройств настроения среди молодых людей. На нетерпимость к неопределённости потенциально могут влиять взаимосвязанные общественные факторы, в том числе более активное использование смартфонов и социальных сетей, академическое давление, одиночество, экономическая нестабильность, неблагоприятный опыт в детстве и пандемия COVID-19.

Исследователи также отметили, что понятие нетерпимости к неопределённости менее известно за пределами психологии, чем понятие тревожности. Поэтому выявленную динамику, по их мнению, сложнее объяснить только ростом осведомлённости молодёжи о психическом здоровье. Авторы подчеркнули необходимость продолжать исследования роли неопределённости в развитии тревожности и способов её снижения.

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