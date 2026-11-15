По данным Anadolu Agency, около 750 мирных жителей города Абу-Забад в суданском штате Западный Кордофан покинули свои дома за один день из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Международная организация по миграции сообщила об этом в воскресенье.

Оценка МОМ

Полевые группы МОМ, отслеживающие перемещения населения, оценили число людей, покинувших район в субботу, примерно в 750 человек. Организация отметила, что большинство пострадавших семей направились в города Аль-Сунут, Аль-Салам и Лагава в штате Западный Кордофан.

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По оценке МОМ, ситуация в районе Абу-Забада остается напряженной и нестабильной.

Бои в Кордофане

В Северном, Западном и Южном Кордофане бои между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования усилились с октября 2025 года. Война в Судане продолжается с 2023 года: по оценкам ООН, она унесла жизни десятков тысяч людей и вынудила почти 13 миллионов человек покинуть свои дома.

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