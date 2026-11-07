В Судане, по оценке Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), в 2026 году 825 тысяч детей в возрасте до пяти лет будут страдать от тяжелого острого недоедания. Это на 7% больше, чем годом ранее, сообщает Al Jazeera.

Гуманитарный кризис разворачивается на фоне войны между Суданскими вооруженными силами и военизированными Силами быстрого реагирования, которая продолжается с апреля 2023 года. В первые шесть месяцев 2026 года ЮНИСЕФ и его партнеры лечили от тяжелого острого недоедания 174 700 детей по всей стране.

В больнице Порт-Судана с января по август зафиксировали 433 случая недоедания среди детей. Из-за наплыва пациентов в отделении на 17 коек на одной койке иногда размещают по трое детей. Медики бесплатно предоставляют терапевтическое молоко и другие продукты питания при поддержке Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, однако внутривенные растворы и лекарства остаются значительным финансовым бременем для семей.

Перегруженные больницы Порт-Судана

Сотрудники больницы также связывают ухудшение ситуации с недостаточным питанием беременных женщин, перемещением населения и экономическими трудностями. Дополнительные риски создают мухи, которые могут загрязнять пищу и воду, а также комары — переносчики малярии. Директор педиатрического отделения Ахмед Юсеф отметил, что семьи в небольших деревнях часто питаются преимущественно мукой и молоком, а мясо редко входит в ежедневный рацион.

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Засуха и перемещение населения

Особенно сложной является ситуация в Дарфуре, где боевые действия, голод и болезни усилили гуманитарный кризис. По данным ЮНИСЕФ, в Северном Дарфуре с января по май 2025 года зафиксировали не менее 40 тысяч случаев недоедания.

В лагере для перемещенных лиц Аль-Карама-3 в штате Голубой Нил количество случаев недоедания среди детей выросло с 1 800 в сентябре до 2 116 в ноябре. Из них 1 760 детей младше пяти лет. IPC также предупреждает о росте риска голода в частях Большого Дарфура и Большого Кордофана: на продовольственную безопасность влияют конфликт, массовое перемещение людей, засуха и недостаточное гуманитарное финансирование.

Явление Эль-Ниньо привело к сокращению осадков в сезон дождей и засухе, которая затронула примерно половину Судана. По оценке IPC, слабый рост растительности наблюдался почти на двух третях сельскохозяйственных угодий Северного Дарфура и примерно на половине угодий Южного Дарфура и штатов Кордофан, что угрожает урожаям и усиливает рост цен на продукты.

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