По меньшей мере 14 человек погибли в результате атак военизированных Сил быстрого реагирования в штатах Восточный Дарфур и Западный Кордофан в Судане. Об этом заявила Суданская обсерватория прав человека, сообщает Anadolu Agency. По данным правозащитной группы, 12 человек погибли в Восточном Дарфуре, еще двое — в Западном Кордофане.

Атаки в Восточном Дарфуре

Обсерватория заявила, что в течение трех дней Силы быстрого реагирования осуществляли систематические атаки на деревни Шарм, Мухаджирия, Касиб, Салия, Калаит и другие населенные пункты в местности Яссин штата Восточный Дарфур.

Нападения в Западном Кордофане

В отдельном заявлении правозащитная группа сообщила о кампаниях против жителей деревень Западного Кордофана, которые продолжались почти пять дней. По ее данным, нападения сопровождались убийствами гражданских лиц, нападениями, запугиванием и мародерством, а также привели к перемещению людей.

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Организация задокументировала гибель двух молодых мужчин в деревнях Аль-Саата-аль-Зарка и Аль-Саата-Ум-аль-Хабар. Она призвала гуманитарные организации создать механизм экстренной помощи для перемещенных семей и открыть безопасные коридоры для их передвижения. Силы быстрого реагирования не предоставили немедленного комментария по поводу этих заявлений.

Бои между суданской армией и Силами быстрого реагирования начались в апреле 2023 года на фоне спора об интеграции военизированного формирования в состав армии. Конфликт унес десятки тысяч жизней и вынудил миллионы людей покинуть свои дома.

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