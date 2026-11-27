По данным Anadolu Agency, в Судане бригадный генерал Дахия Хамдан аль-Тахир объявил о выходе из военизированных Сил быстрого реагирования. Он также заявил о готовности присоединиться к военной кампании суданской армии и союзных с ней групп против этого формирования.

Заявление офицера

В видео, распространенном суданскими СМИ и активистами в социальных сетях, аль-Тахир назвал себя руководителем управления специальных операций разведки Сил быстрого реагирования в штате Центральный Дарфур и членом комитета по набору этого формирования.

Он попросил прощения за свое участие в восстании против государства и за разрушения, вызванные конфликтом. Обращаясь к командующему Силами быстрого реагирования Мохамеду Хамдану Дагало, известному как Хемедти, аль-Тахир упомянул о значительных потерях среди молодых людей в суданских общинах.

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Обвинения и контекст

Аль-Тахир обвинил руководство Сил быстрого реагирования в том, что оно жертвует представителями суданских племен и общин ради интересов семьи Дагало и иностранных планов. Руководство группировки сразу не прокомментировало его заявление. Агентство отмечает, что ему предшествовала серия переходов высокопоставленных командиров и сотрудников разведки.

Боевые действия между суданской армией и Силами быстрого реагирования продолжаются с апреля 2023 года. Они начались из-за разногласий относительно интеграции военизированного формирования в регулярные вооруженные силы. Конфликт унес десятки тысяч жизней и вынудил миллионы людей покинуть свои дома, вызвав один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.

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