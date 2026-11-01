В Судане удар беспилотника утром 1 ноября вызвал пожар на электростанции Абу-Хамад в штате Речной Нил. Объект расположен примерно в 538 километрах к северу от столицы страны Хартума. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Anadolu Agency.

Пожар и взрывы

По словам очевидцев, возле энергетического объекта прогремели громкие взрывы, а огонь охватил часть станции. Активисты распространили в социальных сетях видео, на которых виден крупный пожар на электростанции.

После последнего удара количество электростанций, ставших целями атак дронов с понедельника, достигло 12. Они расположены в шести штатах Судана: Хартуме, Эль-Гезире, Сеннаре, Эль-Кадарифе, Речном Ниле и Красном море.

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Власти Судана на момент публикации не комментировали атаку. Также не было данных о масштабах разрушений и возможных жертвах.

Удары по энергетической инфраструктуре

Накануне беспилотник атаковал электростанцию Хайя в штате Красное море, которая еще строится. Удары по энергетической инфраструктуре происходят на фоне вооруженного противостояния между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования.

Боевые действия продолжаются с апреля 2023 года после обострения разногласий по поводу интеграции военных сил страны. По данным агентства, война унесла жизни десятков тысяч людей и привела к перемещению около 13 миллионов человек на фоне гуманитарного и продовольственного кризиса.

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