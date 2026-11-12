Энергетические компании по всему миру в 2025 году построили более 21 тысячи километров новых линий электропередачи. Это на 50% больше, чем примерно 14 тысяч километров, проложенных в 2024 году, сообщает OilPrice со ссылкой на данные Международного агентства по возобновляемой энергии IRENA и альянса Utilities for Net Zero Alliance.

Расходы на электросети

В Utilities for Net Zero Alliance входят 89 энергетических компаний. По данным издания, альянс увеличил годовые планы расходов на развитие сетей как минимум до 156 млрд долларов.

Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера заявил, что электросети будут определять успех энергетического перехода и достижение цели по увеличению доли электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении до 35% к 2035 году. По оценке IRENA, совокупные мировые инвестиции в сети к 2035 году должны достичь 10 трлн долларов, то есть вырасти более чем вдвое.

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Потребность в новых линиях

Пропускная способность передающих сетей остается одним из препятствий для развития ветровой и солнечной генерации. Такие электростанции часто расположены далеко от основных центров потребления, а их выработка зависит от погодных условий. Поэтому часть произведенной электроэнергии приходится ограничивать, что повышает расходы.

Международное энергетическое агентство в 2023 году оценивало, что к 2040 году энергокомпаниям необходимо будет построить или заменить около 50 млн километров линий электропередачи, чтобы страны-участницы Парижского соглашения могли выполнить свои обязательства. Еврокомиссия в прошлом году оценивала потребность ЕС в 2–2,3 трлн долларов на модернизацию электросетей к 2050 году.

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