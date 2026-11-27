В мире в 2025 году зарегистрировали 411 913 случаев кори — это показатель, сопоставимый с допандемическим уровнем. В то же время с 2021 года в глобальных базах данных фиксировали лишь два из 24 исторически признанных генотипов вируса кори. Такие выводы содержит обзор молекулярного эпиднадзора за корью и краснухой за 2000–2025 годы, о котором сообщает News-Medical.

Восстановление заболеваемости

Авторы обзора отмечают, что официально зарегистрированные случаи могут составлять около 5% от реального числа инфекций в мире. Вероятными факторами нового роста названы пропущенные детские прививки и пробелы в коллективном иммунитете. В то же время исследователи указывают, что снижение показателей в период пандемии могло быть связано как с сокращением передачи вируса, так и с нарушением системы надзора.

В Европейском регионе в 2024 году зарегистрировали более 150 тысяч случаев кори — больше всего с 1997 года. В 2025 году этот показатель снизился на 75%. В Регионе Америк число случаев, напротив, выросло по сравнению с 2024 годом, тогда как в Африканском регионе и регионе Юго-Восточной Азии оно сократилось после всплесков 2023 года.

Два генотипа вируса кори

С 2021 года сообщалось только о генотипах кори B3 и D8. D8 чаще всего фиксировали в мире с 2018 года, за исключением 2021 года. Он составил почти все генетически охарактеризованные случаи во время вспышки в Регионе Америк в 2025 году. Генотип B3 чаще выявляли в Восточном Средиземноморье, а в Европе в 2025 году его последовательностей было больше, чем D8, впервые с 2021 года.

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Сокращение генетического разнообразия согласуется с тем, что вакцинация ограничивает возможности вируса передаваться. Однако это также усложняет отслеживание отдельных цепочек заражения с помощью стандартного генотипирования. Исследователи подчеркивают, что данные о последовательностях вируса сами по себе не позволяют надежно реконструировать передачу кори.

Пробелы в надзоре за краснухой

Молекулярный надзор за краснухой остается значительно слабее: в глобальные базы поступает примерно в десять раз меньше последовательностей вируса, чем для кори. С 2022 года задокументировано только 59 последовательностей вируса краснухи генотипов 1G и 2B, в том числе шесть в 2025 году. С 2024 года единственным генотипом, о котором сообщалось в мире, был 2B, однако ограниченное секвенирование не позволяет окончательно определить, исчезли ли другие генотипы.

Авторы обзора считают необходимыми инвестиции в лабораторные возможности, стандартизированные протоколы секвенирования, контроль качества, эпиднадзор и вакцинацию. Они также отметили, что сообщений о штаммах кори, способных избегать действия вакцин, не было.

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