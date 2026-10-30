В штате Табаско на юго-востоке Мексики 30 местных жителей вошли в бригаду и прошли обучение по восстановлению растительного покрова прибрежных дюн в районе Барра-де-Санта-Ана. Участок суши отделяет Мексиканский залив от лагунной системы Кармен-Пахональ-Мачона. Как сообщает Mexico News Daily, обучение проводят Eni Mexico и ЮНЕСКО.

Защита побережья

Изменение климата и связанное с ним повышение уровня моря угрожают Санта-Ане и другим прибрежным сообществам. Между Бока-де-Санта-Ана и Бока-де-Пантеонес эрозия затронула 85% 30-километрового участка побережья. Ежегодно море забирает до 3,5 метра береговой линии.

Для противодействия эрозии был разработан проект Dunas Vivas, или «Живые дюны», который также предусматривает временную оплачиваемую работу для выполнения мероприятий. Проект является частью плана по снижению рисков стихийных бедствий и повышению устойчивости сообществ с помощью научно обоснованных решений и устойчивого управления природным и культурным наследием.

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Восстановление растительного барьера

При участии местных университетов, представителей эхидо и должностных лиц бригада прошла ускоренный курс по стратегической посадке растений. Участники также будут устанавливать ловушки для песка из органических материалов, которые должны способствовать формированию дюн.

Бригада будет ухаживать за ботаническими питомниками и собирать гермоплазму — семена, растительные ткани, пыльцу и ДНК — для контролируемого размножения видов, пригодных для восстановления растительности. Прибрежные дюны являются одним из основных природных барьеров от ураганов и штормовых нагонов воды, а также защищают сообщества, инфраструктуру и мангровые леса.

По данным газеты El Heraldo de Tabasco, в штате насчитывается 50 044 гектара мангровых лесов, однако значительные площади прибрежных приливно-отливных зон имеют скудную растительность. Проведенное в прошлом году государственное картографирование зафиксировало 2 179 гектаров нарушенных мангровых угодий против 406 гектаров в 2020 году.

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