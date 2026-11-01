В Тайбэе, Тайвань, на территории Мемориального зала Сунь Ятсена состоялась церемония открытия таблички для бронзовой скульптуры «Читающий мальчик» работы художника Ван Сю-ци. Мероприятие прошло в западной части территории мемориального зала, сообщает Taipei Times.

Пара к скульптуре девочки

Новую работу совместно заказали Taipei Capitol Lions Club и японский Aomori Mahoroba Lions Club. Она стала парой к скульптуре «Читающая девочка», которую Taipei Capitol Lions Club подарил мемориальному залу десять лет назад.

Генеральный директор мемориального зала Ван Лань-шэн заявил, что обе скульптуры должны напоминать о радости и интеллектуальных преимуществах чтения в условиях, когда электронные устройства конкурируют за внимание людей. По его словам, работы также являются частью проекта по обустройству территории комплекса как культурного пространства для ценителей искусства.

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Президент Taipei Capitol Lions Club Куо Су-мей сказала, что клуб рассчитывает побудить молодежь Тайваня читать, несмотря на отвлекающие факторы в виде телефонов, интернета и телевидения. Организация также передала мемориальному залу три гранитные скамьи, размещенные рядом со скульптурами, чтобы посетители могли отдыхать и читать.

Ван Сю-ци рассказал, что вырос в бедности: ему приходилось час идти до школы, а после возвращения помогать отцу в семейном саду, поэтому времени на чтение почти не оставалось. Скульптор поблагодарил организации за возможность внести вклад в будущее поколение через искусство.

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