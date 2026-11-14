31 октября в Тайнане, Тайвань, открылась первая художественная биеннале Tainan Art Biennale. Она проходит на 16 основных площадках в центральной части города и имеет тему «Unfolding Circuits», объединяющую архитектуру, географию и культурную историю Тайнаня. Об этом сообщает Taipei Times.

Событие рекламируют как первую на Тайване биеннале, которую можно осмотреть пешком, гуляя по городу. Выставочные площадки расположены в плотной сети улиц, переулков и культурных пространств в центре Тайнаня.

Главные выставочные площадки

Эпицентром биеннале стал Музей искусств Тайнаня. В его экспозиции представлены текстильные работы малайзийских мастеров, связанные с политическим протестом предметы одежды ручной вязки, обзор движения Prototype Art, японские скульптуры из раковин устриц, а также картины, посвященные коренному народу атаял.

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Среди площадок также указан подготовительный офис Национального музея современного искусства Тайнаня, известный как MOMA Tainan. Там демонстрируют ретроспективу художника Шэнь Чжэ-цая и выставку The Vanished Art and Design of Taiwan о тайваньском искусстве и дизайне 1895–1960 годов.

Маршрут и билеты

Для посетителей, которые хотят осмотреть главные локации за один день, издание рекомендует двигаться с севера на юг через центральную часть Тайнаня. На участке от галереи B.B. ART до бывшего Патриотического женского зала Айго расположены восемь важных объектов; переход без остановок занимает около 10 минут.

Однодневный билет стоит 200 новых тайваньских долларов, двухдневный — 300. Владельцы билетов могут бесплатно посетить Музей искусств Тайнаня, MOMA Tainan и храм Конфуция в Тайнане. Биеннале продлится до 1 марта. На 5 декабря запланировано открытие масштабной интерактивной инсталляции The Loop Соу Фудзимото в мемориальном парке Тан Дэ-чана.

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