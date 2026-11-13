В Гаосюне на Тайване мужчине по фамилии Ву предъявили обвинение в мошенничестве после того, как он якобы положил лапку таракана в мороженое в ресторане хот-пота, чтобы избежать оплаты счета. Прокуратура Гаосюна сообщила, что обвинения были предъявлены в прошлую пятницу, пишет Taipei Times.

Инцидент в ресторане

По данным прокуратуры, 17 июня Ву пришел в известный ресторан в районе Линья в 19:47. Во время употребления мороженого он, как утверждает следствие, положил в десерт принесенную с собой лапку таракана и намеренно обратил на нее внимание других посетителей и работников заведения.

После этого мужчина заявил, что плохо себя чувствует и должен ехать в больницу. Он также потребовал компенсацию у менеджера ресторана по фамилии Шао.

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Счет и медицинские расходы

Шао согласился не взимать с Ву счет на 4052 новых тайваньских доллара и сопроводил его в больницу. Там менеджер оплатил лечение мужчины на сумму 551 новый тайваньский доллар.

Позднее Шао просмотрел записи камер наблюдения ресторана. По версии прокуратуры, на видео было видно, что Ву сам положил лапку таракана в мороженое. Менеджер пытался вернуть расходы на ужин и медицинскую помощь, но после неудачных попыток обратился в полицию. Прокуратура считает, что мужчина путем обмана добился оплаты медицинских расходов и освобождения от оплаты ресторанного счета.

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