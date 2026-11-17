На Тайване кандидат Гоминьдана Ли Шу-чуань имеет небольшое преимущество в борьбе за пост мэра Нового Тайбэя. Согласно опросу, опубликованному China Times, его поддерживают 37% респондентов, тогда как кандидатка Демократической прогрессивной партии Су Цяо-хуэй имеет 33,4%, сообщает Taipei Times.

Гонка в Новом Тайбэе

Опрос по заказу China Times провела компания Apollo Survey and Research Co со среды по пятницу прошлой недели. В нем приняли участие 1083 жителя Нового Тайбэя в возрасте от 20 лет, а погрешность составляет 3 процентных пункта. Выборка была сформирована на основе городского справочника номеров стационарных телефонов.

Су Цяо-хуэй заявила, что предвыборные опросы следует воспринимать лишь как ориентир. По ее словам, ее кампания лидирует в большинстве опросов, хотя в отдельных — нет. Ли Шу-чуань также назвал борьбу очень конкурентной и призвал сторонников агитировать и прийти голосовать 28 ноября.

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Данные из Гаосюна и Синьчжу

Опрос, опубликованный Era Polling Center в Гаосюне и профинансированный Era Communications, показал преимущество кандидата Демократической прогрессивной партии Лая Жуй-луна. Он набрал 43,9% поддержки против 24,7% у кандидатки Гоминьдана Ко Чжи-ен. Разрыв между ними составляет 19,2 процентного пункта. Штаб Ко заявил, что среди опрошенных сторонников «зеленого» лагеря было вдвое больше, чем сторонников «синего» и «белого» лагерей.

В городе Синьчжу действующая мэр и независимая кандидатка Ань Као имеет 22,7% поддержки. Кандидат Демократической прогрессивной партии Чжуан Цзин-чэн получил 21,8%, а независимый кандидат Хэ Чжи-юн — 14,3%. При этом 35,6% участников опроса еще не определились или не выразили мнения, еще 5,6% отказались отвечать.

Закон Тайваня о выборах и отзыве должностных лиц запрещает публиковать, распространять, комментировать или цитировать результаты опросов в течение 10 дней до выборов и до завершения голосования. По данным Центральной избирательной комиссии, за публикацию или цитирование таких данных со следующего дня предусмотрен штраф.

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