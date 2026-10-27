На Тайване в течение следующих 20 лет в среднем 618 человек ежедневно будут покидать рынок труда по возрасту. Это более чем вдвое превысит число молодых людей, которые будут входить в состав рабочей силы, сообщает Taipei Times со ссылкой на прогноз Национального совета по развитию.

Сокращение населения трудоспособного возраста

Расчеты совета, подготовленные на основе данных по 2026 год, предполагают, что численность населения Тайваня в возрасте от 15 до 64 лет за два десятилетия сократится на 4,509 млн человек.

Это на 3 тысячи больше, чем предусматривала предыдущая модель совета. Такая разница эквивалентна примерно 60 дополнительным людям, которые ежедневно будут покидать рабочую силу, что исследование связывает с ускорением демографического спада.

Если законодательно установленный пенсионный возраст и уровень рождаемости не изменятся, на каждого молодого человека, выходящего на рынок труда, будут приходиться два работника, завершающих трудовую деятельность по возрасту.

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Старение рабочей силы

Согласно прогнозу, доля работников среднего и старшего возраста в рабочей силе превысит 50%. Сейчас тайваньцы в возрасте от 45 до 64 лет насчитывают 7,292 млн человек, что составляет 46,3% населения трудоспособного возраста.

К 2046 году эта возрастная группа покинет рынок труда, тогда как ей на смену придут лишь 3,095 млн молодых людей. Представитель совета назвал увеличение разрыва в замещении работников тревожным сигналом для финансовой устойчивости социальных программ Тайваня.

Рост расходов и сокращение налоговых поступлений могут осложнить балансирование трудовых пенсий, пенсионных фондов государственных служащих и системы национального медицинского страхования. В совете считают необходимым повысить пенсионный возраст, увеличить участие и удержание женщин и пожилых людей на рынке труда, а также усилить иммиграцию.

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