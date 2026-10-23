В уезде Мяоли на Тайване экологические органы, прокуратура и полиция раскрыли схему незаконного обращения с пластиковыми отходами. По данным Taipei Times, ее участники могли получить более 70 млн тайваньских долларов незаконных доходов, что эквивалентно примерно 2,2 млн долларов США.

Смеси отходов в промышленных зданиях

Центральный центр экологического управления установил, что одна из компаний по переработке пластика использовала не соответствующее требованиям сырье для производства твердого восстановленного топлива. Он также выявил инженерную экологическую компанию, которая, по данным администрации, ложно заявляла о сертификации в качестве оператора по утилизации пластиковых отходов.

По данным экологической администрации, эта компания собирала большие объемы смешанных пластиковых отходов у предприятий — производителей пластиковой упаковки, взимая высокую плату за их утилизацию. После этого смеси передавались двум компаниям по переработке пластика, которые оставляли отходы в арендованных промышленных зданиях.

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Обвинения по делу

Следственная группа заявила, что в скоплениях находились не только пластиковые, но и другие промышленные отходы, в том числе резина и деревянные поддоны. Две компании утверждали, что хранили пластик для повторного использования. В то же время экологическая администрация отметила, что речь шла о смеси различных материалов, на обработку которой у предприятий не было разрешения.

По оценке администрации, две перерабатывающие компании получили около 24,18 млн и 2,92 млн тайваньских долларов незаконных доходов соответственно, а компания, выдававшая себя за сертифицированного оператора, — более 44,51 млн тайваньских долларов.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о конфискации предположительно незаконных доходов и орудий преступления, в том числе двух экскаваторов и двух измельчителей пластика. Шести лицам и трем компаниям предъявили обвинения по статье 46 Закона об обращении с отходами. За утилизацию отходов без разрешения закон предусматривает от одного до семи лет лишения свободы и штраф до 15 млн тайваньских долларов.

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