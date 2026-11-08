Суд в Тайбэе, Тайвань, заключил под стражу без права связи с внешним миром шестерых членов экипажа рыболовецкого судна Man Jui Fu 6, которых подозревают в помощи разыскиваемому Чан Чуньцзе бежать с острова морем. Среди задержанных — капитан по фамилии Хуан, член экипажа по фамилии Чэнь и четверо индонезийских членов экипажа, сообщает Taipei Times.

Версия следствия

По данным прокуроров, Чан Чуньцзе был помощником независимого депутата Мей Чин. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина телосложения, похожего на его, вечером 28 октября поднялся на рыболовецкое судно Chien Chun 168 в рыболовецком порту Чжэнбинь в Килуне, а затем перепрыгнул на Man Jui Fu 6.

Прокуроры заявили, что Man Jui Fu 6 направилось к срединной линии Тайваньского пролива, где мужчину якобы забрало китайское рыболовецкое судно. По версии следствия, участники схемы получили выплаты от 10 тысяч до нескольких десятков тысяч новых тайваньских долларов.

Следственная группа в среду изъяла Man Jui Fu 6 и задержала Чэня и четырех индонезийских членов экипажа. Владельца судна по фамилии Ли освободили под залог в размере 100 тысяч новых тайваньских долларов.

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Другие фигуранты дела

После допросов прокуроры заявили, что считают показания Чэня достоверными. По их данным, гражданин Китая предложил ему сотни тысяч новых тайваньских долларов за организацию побега. Хуана и четырех индонезийских членов экипажа подозревают в причастности к делу; прокуроры указали на риск их сговора.

Береговая охрана изъяла Chien Chun 168 возле острова Пэнцзяй. Во время обыска на борту не нашли ни контрабанды, ни Чана. Владелец судна отрицал причастность и заявил, что его лодка не выходила в море 28 октября. Его освободили, запретив менять место жительства на время расследования.

В июне прокуратура предъявила Чану и еще 23 людям обвинения в связи с предполагаемым сговором с Мей Чин с целью присвоения средств, предназначенных для оплаты работы помощников. Он скрывался после того, как 6 сентября срезал электронный браслет в парке Даань в Тайбэе. Отдельно Высшая прокуратура Тайваня расследует подозрения в том, что Чан получал средства из Китая для создания шпионской сети на Тайване.

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