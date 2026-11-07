В Гаосюне на Тайване полиция задержала портового работника по фамилии Лин, которого подозревают в краже более 230 тысяч единиц персональной информации с помощью автоматизированной хакерской программы, созданной с использованием генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на подразделение уголовных расследований городской полиции.

Данные с сайтов трех стран

По версии полиции, Лин использовал программу для кражи данных об участниках программ лояльности и клиентах с веб-сайтов Тайваня, Гонконга и Таиланда. Впоследствии он якобы продавал эту информацию в даркнете.

Как сообщили местные СМИ, среди вероятных целей были два государственных учреждения, два частных издательства и класс развития талантов для пожилых людей. Полиция передала дело в окружную прокуратуру Гаосюна и расширила расследование с участием Центра борьбы с высокотехнологичной преступностью Криминального бюро расследований.

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Обыск и залог

В прошлом месяце правоохранители провели обыск в жилище подозреваемого, задержали его и изъяли высокопроизводительное компьютерное оборудование, устройства для хранения данных, сетевые коммутаторы и другие доказательства. После допроса Лина передали прокурорам по подозрению в преступлениях против компьютерной безопасности и освободили под залог в размере 30 тысяч тайваньских долларов.

В полиции заявили, что генеративный ИИ и ИИ-агенты снижают технический порог для программирования, что может облегчать злоупотребления со стороны преступников. Ведомство призвало операторов сайтов, компании и государственные органы регулярно обновлять системы, проверять их кибербезопасность, сканировать уязвимости, а важные данные шифровать и создавать их резервные копии.

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