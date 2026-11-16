Прокуратура города Тайчжун на Тайване предъявила обвинения 49-летней женщине по фамилии Се и женщине по фамилии Лай по делу о предполагаемом мошенничестве на 516,03 млн тайваньских долларов, или около 15,71 млн долларов США. По данным Taipei Times, Се называла себя Буддой и «представительницей Будды». Прокуроры считают, что на протяжении десятилетия она использовала религиозные убеждения своей последовательницы для получения денег.

Пожертвования и недвижимость

По версии прокуратуры, Се начала представляться духовной наставницей в 2010 году и привлекла группу последователей. В обвинительном заключении указано, что она меняла тон голоса, чтобы убедить людей в своих сверхъестественных способностях, и заявляла, что «Будда спустился».

Как сообщает United Daily News, Се познакомилась с потерпевшей — главой девелоперской компании из Тайчжуна — на светском мероприятии в 2013 году. После того как женщина стала ее последовательницей, Се якобы начала требовать пожертвования на строительство храма или для «накопления духовных заслуг».

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Прокуроры утверждают, что Се якобы использовала полученные средства для покупки виллы в уезде Чжанхуа, спортивного автомобиля Lamborghini, дизайнерских сумок и часов. Согласно обвинительному заключению, она также убедила потерпевшую приобрести три объекта недвижимости и зарегистрировать их на свое имя.

Угрозы и роль Лай

В 2023 году Се, по сообщению United Daily News, потребовала еще 160 млн тайваньских долларов на переезд в Сингапур. Она заявила, что женщину «поразит смерть», если та откажется. После дальнейших требований выплатить не менее 50 млн тайваньских долларов потерпевшая осознала, что ее могли обмануть, и обратилась в полицию.

По данным прокуратуры, Лай по договоренности с Се устроили на финансовую должность в компании потерпевшей. Следствие считает, что она давила на женщину, чтобы та продолжала делать пожертвования, а также фабриковала записи о движении средств и коммерческие контракты, создавая видимость законных финансовых возможностей Се. Обеим женщинам предъявили обвинения, в том числе в мошенничестве, присвоении средств в хозяйственной деятельности, подделке документов и даче ложных показаний.

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