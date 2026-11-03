Два неопознанных снаряда попали в танкер у побережья Омана, поразив машинное отделение судна. Об инциденте со ссылкой на Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщает Anadolu Agency.

Время и место инцидента

По данным UKMTO, инцидент произошел во вторник в 19:00 по Гринвичу, примерно в 14 морских милях к северо-востоку от Лимы. О поражении судна сообщил офицер безопасности компании танкера.

В центре отметили, что оба снаряда попали в машинное отделение. UKMTO не идентифицировал танкер и не сообщил, откуда прибыли снаряды.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Последствия и расследование

По сообщению UKMTO, в результате инцидента пострадавших не было, а воздействия на окружающую среду не зафиксировали. Власти расследуют обстоятельства происшествия.

Центр посоветовал судам в этом районе соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности, пока продолжается расследование.

Читай нас в