В Танзании у восточного побережья острова Пемба официально зарегистрировали две новые морские охраняемые территории — Северо-Восточную и Юго-Восточную. Их совокупная площадь составляет 1300 квадратных километров. Территории должны защитить коралловые рифы, мангровые леса, морские травы, а также виды, которым грозит исчезновение, в частности рифового ската манта Mobula alfredi.

Правительство Танзании объявило о создании территорий на Конференции ООН по океану в Ницце в июне 2025 года, а в июне 2026 года их официально внесли в реестр, сообщает Mongabay. В подготовке проекта приняли участие более 20 местных общин, Департамент голубой экономики и рыболовства Танзании, а также организации Wildlife Conservation Society, Blue Alliance и Mwambao.

Решение после падения уловов

Жители восточного побережья Пембы инициировали создание охраняемых территорий из-за чрезмерного вылова рыбы и незаконной деятельности, которые сопровождались сокращением рыбных запасов и деградацией экосистем. Рыбаки из нескольких общин провели оценку ситуации и представили ее на общественных собраниях.

Омар Хамад Салим, член рыболовного комитета округа Тумбе, рассказал, что рыбаки нередко возвращались с моря с незначительным уловом или вообще без него. Часть жителей сначала опасалась, что охраняемые участки лишат их средств к существованию, однако позднее большинство поддержало предложение.

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Патрули и ограничения лова

На новых территориях действуют участки, где лов запрещен, а также сезонные ограничения, в частности в периоды нереста. Рыболовные комитеты вместе с сотрудниками Blue Alliance и WCS следят за соблюдением правил и запретом вредных орудий лова, в том числе гарпунных ружей и сетей с мелкой ячеей.

По словам представителя Blue Alliance Абдулрахмана Али Абдаллы, после создания новых территорий количество патрулирований выросло более чем на 50%, а незаконная активность сократилась примерно на 45%. В то же время руководитель Департамента голубой экономики и рыболовства Макеме Омар Макеме подчеркнул, что для оценки восстановления экосистем необходимо время, хотя базовые данные уже собраны.

Рыболовство в пределах охраняемых территорий может продолжаться при соблюдении установленных правил. Организации также помогают общинам развивать альтернативные источники заработка, в частности аквакультуру и переработку рыбы, а также рассматривают внедрение выращивания морских огурцов и сушки водорослей. Женщины сейчас составляют около 30% членов рыболовных комитетов.

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