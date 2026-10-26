В Танзании задержали Джексона Отиено Бамбо, которого подозревают в убийстве его жены — танцовщицы Шейлы Одойо, известной как Sheila Wegesha. Как сообщает Nation Kenya, задержание произошло после двухлетних поисков в рамках совместной операции правоохранительных органов Кении и Танзании.

Задержание в районе Ширати

По данным Директората уголовных расследований Кении, Бамбо, который также использовал имя Джеймс Бабу Оланг, задержали в Киронгве в районе Ширати. Издание отмечает, что он управлял там клубом примерно в 70 километрах от пограничного пункта Мухуру.

Операцию координировали следователи из Ати-Ривер, полицейские из Ньятике и их танзанийские коллеги. Во время задержания у мужчины, как сообщает издание, обнаружили танзанийское национальное удостоверение личности на имя Джеймса Бабу Оланга. Следователям предстоит установить обстоятельства получения этого документа.

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Сначала Бамбо доставили в полицейский участок Ньятике, после чего перевели в Ати-Ривер в Кении. Он находится под стражей, а его дело, по данным Nation Kenya, планируют передать в суд на следующей неделе.

Расследование гибели Одойо

Тело 38-летней Одойо обнаружили 10 мая 2024 года в ее супружеской спальне в Hill View Estate в Ати-Ривер, округ Мачакос. По данным источника, на матрасе была кровь, а на горле женщины — глубокая рана.

На начальном этапе расследования полиция рассматривала мужа погибшей как лицо, представляющее интерес для следствия. Правоохранители тогда сообщали, что устанавливают мотив убийства и ищут орудие преступления. Подозрения в отношении Бамбо должны быть проверены в суде.

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