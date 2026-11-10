В Тасмании, Австралия, 43-летний Кэмерон Джон Мэттьюз был приговорён к двум месяцам лишения свободы за неоднократное выполнение нацистского приветствия, в том числе во время слушания в Магистратском суде Хобарта по видеосвязи.

Как сообщает ABC News Australia, 23 августа, незадолго до полуночи, полиция прибыла на Ливерпуль-стрит в центре Хобарта после сообщений о мужчине, нарушавшем общественный порядок. По словам магистратки Кэтрин Гизон, полицейские описали поведение Мэттьюза как хаотичное: он называл себя и сотрудников правоохранительных органов скинхедами и несколько раз выполнил нацистское приветствие.

Приветствие во время слушания

После задержания мужчину доставили в Hobart Reception Prison. На следующий день он участвовал в слушании в Магистратском суде Хобарта по видеосвязи. В зале находились несколько адвокатов, магистратка и двое представителей общественности.

Во время того заседания Мэттьюз использовал оскорбительные выражения в адрес магистратки и трижды выполнил нацистское приветствие. В 2023 году Тасмания стала первым австралийским штатом, запретившим нацистскую символику и нацистские приветствия.

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Решение суда

Вынося приговор, магистратка Гизон заявила, что поведением Мэттьюза руководили укоренившиеся расистские и мизогинные убеждения. Она отметила, что наказание должно не только сдерживать самого осуждённого, но и предотвращать подобные правонарушения в целом.

За первое правонарушение, связанное с нацистским приветствием, законодательство Тасмании предусматривает штраф до 3900 австралийских долларов или до трёх месяцев лишения свободы. За повторное нарушение в течение шести месяцев максимальные санкции удваиваются.

Кроме того, Мэттьюз получил один месяц лишения свободы условно по двум эпизодам угроз убийством во время телефонных звонков в Victims of Crime South Australia. Магистратка признала его недовольство процедурой компенсации жертвам преступлений, однако отметила, что оно не объясняет интенсивность сообщений, которые, по её оценке, имели признаки риторики превосходства белой расы. Срок основного наказания был засчитан с октября, а освободить Мэттьюза должны в декабре.

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