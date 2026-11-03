В австралийском штате Тасмания завершили подсчет голосов на выборах в 29 органов местного самоуправления. Окончательные результаты объявили после примерно 30 миллионов нажатий клавиш во время подсчета, сообщает ABC News.

Явка на выборах составила 85,6% — это новый национальный рекорд участия избирателей и несколько больше, чем на выборах в советы Тасмании в 2022 году. Голосование 2026 года стало вторым в штате, участие в котором является обязательным для избирателей.

Количество мандатов сократили

В этом году количество членов местных советов в Тасмании сократили с 263 до 213. В пяти крупнейших советах — Хобарте, Лонсестоне, Кларенсе, Кингборо и Гленорчи — число мест сократили с 12 до девяти. В остальных советах предусмотрено по семь мандатов.

Избирательный аналитик Кевин Бонем отметил, что, несмотря на меньшее количество мест, в советы прошло немало новых кандидатов. По его словам, особенно на юге штата несколько действующих членов советов не смогли переизбраться, уступив новичкам.

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Новые мэры и необычные результаты

Бывший журналист программы 60 Minutes Чарльз Вули стал лорд-мэром Хобарта. В Лонсестоне мэр Мэтью Гарвуд сохранил должность, набрав 53,2% голосов. В Кларенсе мэром избрали Дрю Дженнера, который занял лишь шестое место в голосовании за состав совета; Бонем назвал такой результат редким.

Несколько известных мэров не баллотировались на новый срок, в частности лорд-мэр Хобарта Анна Рейнольдс, занимавшая должность восемь лет. В Кентише Кейт Хаберле избрали мэром без альтернативных кандидатов. Без альтернативных кандидатов также избрали заместителей мэров в Центральном нагорье и Флиндерсе. На острове Кинг и в муниципалитете Тасман число кандидатов оказалось меньше количества вакансий, поэтому членов советов там избрали без альтернативных кандидатов.

В Хобарте трое действующих членов совета не были переизбраны. Должность заместителя лорд-мэра определят на первом заседании новоизбранного совета, поскольку избранный кандидат не сохранил место в совете.

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