Служба парков и дикой природы Тасмании похоронила 10-метрового кашалота, который застрял на мелководье возле Тернерс-Бич на северо-западе Тасмании, Австралия, и погиб, несмотря на попытки его спасти. Животное застряло в ночь на среду, а сотрудники службы в течение четверга пытались оказать ему помощь.

Как сообщает ABC News, тушу похоронили на следующий день среди растительности на западном конце пляжа. Во время операции специалисты также отобрали образцы для дальнейших исследований. За ходом захоронения наблюдали несколько местных жителей.

Почему выбрали захоронение

В Службе парков и дикой природы заявили, что способ утилизации туши определили после планирования и консультаций с землевладельцами, местными властями и Управлением по охране окружающей среды. Ведомство считает выбранный участок более подходящим с учетом экологических факторов и удобства для общественности, чем захоронение непосредственно на пляже или оставление туши для разложения.

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Служба сообщила, что будет следить за местом захоронения и отреагирует, если возникнут проблемы.

Обеспокоенность жителей

Некоторые жители Тернерс-Бич выразили обеспокоенность близостью захоронения к популярной зоне для купания. Местный житель Грег Томпос обратил внимание, что участок находится в нескольких сотнях метров от лагеря Camp Clayton, которым пользуются детские группы, купающиеся в этом районе.

Другая жительница, Кейт Уайли, передала властям опасения общины относительно возможного попадания в воду веществ от разлагающейся туши и риска привлечения акул. Она также отметила, что часть жителей хотела бы получить больше информации о причинах выбора именно такого способа утилизации. По ее словам, рассматривался вариант вывоза туши в море, однако ее может снова вынести на берег.

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