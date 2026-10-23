Профсоюз работников образования Тасмании в Австралии призвал политиков и их представителей не посещать государственные школы до конца учебного года, пока премьер штата Джереми Роклифф не принесет извинения. Причиной стала его публикация в Facebook о подготовке одной из школ к итоговому мероприятию года, сообщает ABC News Australia.

Спор вокруг школьного праздника

Роклифф заявил, что узнал о попытках убрать все упоминания Рождества с мероприятий в конце учебного года, и попросил департамент образования вмешаться. Название школы он не указал, однако учреждение на севере Тасмании быстро идентифицировали в социальных сетях, после чего оно столкнулось с волной онлайн-критики.

Школа планировала переименовать мероприятие Christmas on the Hill в End of Year Extravaganza. При этом в ее календаре оставались несколько мероприятий с рождественской тематикой.

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Тасманийское отделение Австралийского профсоюза работников образования провело внеочередное заседание, чтобы обсудить переживания и вред, причиненные этой ситуацией. Президент отделения Дэвид Генфорд заявил, что родители и работники образования штата возмущены отказом премьера принести извинения и тем, что он, по его словам, продолжил отстаивать свою позицию.

Реакция властей и оппозиции

Роклифф отверг утверждения профсоюза о буллинге и заявил, что имеет право выражать свое мнение, а его комментарии были взвешенными. Ранее он также осудил любые нападки на отдельных людей или школы.

Казначей Тасмании Эрик Абец поддержал премьера и сообщил, что парламентарии все равно будут посещать школьные мероприятия в конце года. Лидер лейбористов Джош Уилли, напротив, выразил полную поддержку позиции членов профсоюза и призвал премьера извиниться, посетить школу и поддержать ее сотрудников и учеников.

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