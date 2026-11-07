В штате Тасмания, Австралия, Департамент природных ресурсов и окружающей среды (NRE) рассматривает заявку компании Cooltrans Pty Ltd на изменение действующей водной лицензии. Она предусматривает дополнительный забор 360 млн литров воды из ручья Фернтри-Глен, расположенного выше по течению от лагуны Хендерсон в Фалмуте, сообщает ABC News Australia.

Лагуна питается несколькими внутренними потоками и периодически соединяется с океаном. Ранее она была местом для купания, катания на каяках и семейного отдыха, однако теперь значительно обмелела. В этом году в регионе зафиксировали очень низкий уровень осадков: метеостанция в Фингале получила 10 мм дождя в сентябре, 10,2 мм в августе и 18,2 мм в июле. На станции в Сент-Хеленсе за эти месяцы выпало соответственно 5 мм, 25,2 мм и 36,4 мм осадков.

Опасения жителей

По словам местного жителя Дэвида Годфри-Смита, многие жители направили возражения против заявки, которую сейчас оценивает NRE. Он считает, что при рассмотрении необходимо учитывать актуальные данные об изменениях климата и землепользования, а также возможное влияние на экологический сток.

Другой житель Фалмута Майкл Ди Джованни опасается, что при нынешней системе управления водными ресурсами лагуна может не восстановиться, а дополнительный забор воды способен ухудшить ситуацию. По данным LISTMap, Cooltrans уже имеет несколько лицензий на забор воды для орошения из двух других потоков и неназванного притока, питающих лагуну. Компания отказалась от комментариев.

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План управления водными ресурсами

Водосборный бассейн лагуны Хендерсон не имеет официального плана управления водными ресурсами. Такие юридически обязательные документы могут устанавливать правила распределения и управления водой для отдельных бассейнов. На сайте NRE указано, что в Тасмании формально приняли 11 таких планов, часть из которых нуждается в пересмотре.

Годфри-Смит заявил, что жители готовы собрать около 50 тыс. австралийских долларов на разработку плана, если власти штата этого не сделают. Представитель NRE сообщил, что заявки на водные лицензии оцениваются в соответствии с Законом об управлении водными ресурсами 1999 года, с учетом доступности воды, экологических последствий, интересов других пользователей и обращений сообщества.

Местный житель и бывший коммерческий рыбак Дэвид Кэннон рассказал, что лагуна раньше часто имела соединение с океаном, но последние два года практически отрезана от него. NRE отметило, что механическое открытие лагуны к морю проводится по установленному протоколу, призванному сбалансировать состояние окружающей среды, безопасность, защиту инфраструктуры и риск подтопления прилегающих участков.

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