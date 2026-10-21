В Тасмании сократят 50 мест в местных советах — ABC News Australia

Выборы в местные советы Тасмании в Австралии проходят на фоне сокращения числа советников в штате на 50 — с 263 до 213. Несколько действующих мэров также решили не баллотироваться на новый срок, поэтому местное самоуправление ожидает существенное обновление. По состоянию на среду избиратели вернули более 235 тысяч бюллетеней, что составляет около 55% голосов, сообщает ABC News.

Меньше мест в советах

В пяти крупнейших муниципалитетах число мест в советах сократят с 12 до девяти. Во всех остальных советах будет по семь мест. На 213 мандатов претендуют более 430 кандидатов.

Президент Ассоциации местного самоуправления Тасмании Мик Такер ожидает, что сокращение числа советников будет способствовать появлению избранников, более преданных работе. Мэр Джордж-Тауна Грег Кизер, покидающий должность, отметил, что меньшим советам придется более стратегически распределять работу, поскольку советники, вероятно, будут участвовать в большем числе комитетов и панелей.

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Вопросы избирателей и смена мэров

Среди тем кампании — стоимость местных сборов, ремонт дорог, работа избранных представителей, парковки, велосипедная инфраструктура и пустующие торговые помещения. Жители также поднимают вопросы сотрудничества советов со спортивными клубами, застройки, зонирования земель и доступности тротуаров и съездов с бордюров.

В частности, президент крикетного клуба Clarence District Пол Грегг заявил, что ежегодная плата за пользование полем и сооружениями в Кенгуру-Бей может вырасти с 73 тысяч до 136 тысяч австралийских долларов. По его мнению, это может поставить под угрозу жизнеспособность клуба.

Свои должности покидают, в частности, лорд-мэр Хобарта Анна Рейнольдс, которая согласилась на работу в Global Solar Council, а также мэры Хьюон-Вэлли, Джордж-Тауна, Латроба, Миандер-Вэлли, Кингборо, Уарата-Уиньярда и Уэст-Тамара. Голосование на местных выборах является обязательным лишь во второй раз; за невозврат бюллетеня в установленный срок может быть применен штраф до 41 австралийского доллара. Бюллетени должны поступить до 14:00 во вторник, 27 октября.

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