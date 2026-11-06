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В Тасмании волонтёры нашли предположительно человеческие останки — ABC News Australia

Фёдор Крыштовский 06 Ноября 2026 05:26
В Тасмании волонтёры нашли предположительно человеческие останки — ABC News Australia

В Джордж-Тауне на севере австралийского штата Тасмания волонтёрская поисковая группа, разыскивавшая пропавшего Майкла Вранковича, обнаружила останки, которые полиция считает предположительно человеческими. По предварительной оценке, они могут принадлежать взрослому человеку. Об этом сообщает ABC News.

Полицию уведомили немедленно

Майкла Вранковича разыскивают в районе Джордж-Тауна с 13 января. Полиция сообщила, что один из участников поисковой группы немедленно связался с правоохранителями после обнаружения останков.

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Идентификация ещё не проведена

Судебно-медицинская экспертиза ещё не завершена. Инспектор Мелани Гровс сказала, что формальная идентификация ещё не проведена, а этот процесс может занять несколько недель.

На момент сообщения полиция не установила личность человека, которому могут принадлежать найденные останки. Семью Вранковича уже проинформировали о находке. Полиция также заявила, что подготовит отчёт для коронера.

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