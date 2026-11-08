В Таунсвилле в Австралии в конце месяца прекратит работу конная школа Ranchlands Equestrian Centre, которой Дженни Хейнс вместе с мужем Лью управляла на протяжении 50 лет. Супруги решили выйти на пенсию и после последних занятий планируют путешествовать по Австралии в караване, сообщает ABC News.

По словам Дженни Хейнс, за полвека она обучила верховой езде тысячи людей, хотя уже не может назвать точное число. Ranchlands называют самой долго работающей школой верховой езды в штате Квинсленд, которой управлял один владелец. Хейнс сказала, что среди ее учеников были десятки представителей второго поколения и, вероятно, уже восьмой ученик третьего поколения.

Программа для ветеранов

Около 10 лет назад Хейнс предоставила территорию школы и лошадей для пятидневной программы обучения с участием лошадей для группы ветеранов, которую проводила Бренда Таннер. Участники не ездили верхом: они наблюдали за животными, ухаживали за ними и осмысливали собственную реакцию на контакт с лошадьми.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сначала Хейнс скептически отнеслась к подходу Таннер, которая сказала, что лошади сами выбирают людей. По словам Таннер, примерно за 20 минут каждый участник установил связь с одной из лошадей. Этот опыт, как рассказала Хейнс, изменил ее взгляд на взаимодействие людей с животными.

Опыт нескольких поколений

Тереза Робертсон, которая занималась в Ranchlands в 1980-х годах, а затем вернулась туда в качестве преподавательницы, сказала, что опыт общения с лошадьми повлиял на ее собственный подход к обучению. По ее словам, ученики приходят освоить верховую езду, однако получают значительно больше.

Робертсон рассказала, что была опустошена новостью о закрытии центра, который назвала важной частью их мира. Дженни Хейнс, в свою очередь, назвала работу школы не просто профессией, а образом жизни супругов на протяжении пяти десятилетий.

Читай нас в