Сотрудникам дорожной полиции по всему Таиланду приказали не скрывать лица при общении с водителями, начинать с предупреждений за нарушения и не брать предлагаемые взятки. Письменное распоряжение передали подразделениям полиции в Бангкоке и всех провинциях, сообщает Bangkok Post.

Полицейские должны быть узнаваемыми

Заместитель начальника национальной полиции Таиланда заявил, что правоохранителям запретили носить шлемы с полным закрытием лица или другие средства, которые делают невозможной их идентификацию при контакте с участниками дорожного движения.

Во время дежурства полицейские должны быть в форме. Они могут использовать солнцезащитные очки и маски для защиты от солнца и пыли, однако при оформлении нарушения обязаны снять очки и открыть лицо.

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Предупреждение перед штрафом

Дорожной полиции также поручили сначала выносить водителям предупреждения, а за повторные нарушения применять возрастающие штрафы. У правоохранителей уже есть система учета штрафных квитанций для проверки предыдущих нарушений.

Снисходительный подход не будет распространяться на нарушения, которые могут привести к тяжелым авариям. Среди них — движение против направления, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортом в нетрезвом состоянии и уличные гонки.

Если водителю выписали штраф, полицейские не могут взыскивать его сразу на месте. Вместо этого они должны объяснить, как оплатить его через официальные каналы. Отдельно им прямо запретили брать взятки.

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