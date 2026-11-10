В Таиланде адвокат Норасет Нанонгтум подал жалобу в Бюро расследований киберпреступлений против Чжан Тайяна — мужа депутата парламента от партии Bhumjaithai Сучады Чжан Тенсап. Жалоба касается его предполагаемого владения долей в Shuffle — платформе для онлайн-гемблинга, сообщает Bangkok Post.

Жалоба и документы

Норасет Нанонгтум, связанный с организацией Thai Lawyers for Human Rights, заявил, что киберполиция ранее арестовывала нескольких человек за азартные игры на этом сайте. По его мнению, правоохранительные органы должны расследовать не только действия игроков, но и возможную причастность лиц, которые организовывали или способствовали работе платформы.

К жалобе приложили документы о зарубежной регистрации компании и материалы о приобретении Чжаном акций. Адвокат отметил, что организация незаконных азартных игр является публичным уголовным правонарушением, поэтому подать жалобу может любой человек, даже не будучи непосредственным потерпевшим.

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Проверка активов

Вместе с жалобой Нанонгтум призвал Управление Таиланда по противодействию отмыванию денег заморозить активы, связанные с предполагаемой незаконной игорной деятельностью, и проверить финансовые операции всех вовлеченных лиц.

Адвокат выразил надежду на быстрое и прозрачное расследование, назвав онлайн-гемблинг серьезной социальной проблемой. Комментируя предположения о возможном влиянии влиятельных или хорошо связанных лиц на ход расследования, он заявил, что все должны быть равны перед законом и не должны получать особого отношения.

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