В Таиланде как минимум семи людям планируют предъявить обвинения из-за незаконной вырубки 15 деревьев на территории мемориала покойному королю Пхумипону Адульядету в национальном парке Дойсутхеп-Пуи в провинции Чиангмай. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда.

Дело передадут полиции

По словам генерального директора департамента, руководитель национального парка подтвердил решение о задержании подозреваемых после переговоров сотрудников парка с местными жителями и изучения видео и фотографий с территории мемориала.

Руководство парка заявило, что семи людям планируют предъявить обвинения в незаконной вырубке деревьев на территории национального парка. Заместитель командующего полицией региона 5 пообещал оперативные действия после подачи заявлений в полицию. Делом займется полицейский участок района Муанг провинции Чиангмай.

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Среди срубленных деревьев — тайская сакура

Администрация парка сообщила, что были срублены 11 диких гималайских вишен, два дерева золотого дождя, одно дерево золотого трубача и одна норфолкская сосна. Древесину разрезали примерно на 40 крупных частей. Дикие гималайские вишни в Таиланде также называют тайской сакурой из-за сходства их цветения с японской декоративной вишней.

Вырубка вызвала общественный резонанс. Телеканал Channel 3 сообщил, что неназванная группа волонтеров извинилась перед администрацией парка и объяснила свои действия тем, что деревья закрывали вид на мемориал, а опавшие листья портили его вид. По данным телеканала, древесину не забирали для личного использования, а оставили для изготовления ящиков для растений.

Мемориал построили жители Дой-Пуи и открыли 5 декабря 2007 года по случаю 80-летия короля Пхумипона Адульядета. Согласно закону Таиланда о национальных парках, за такие нарушения может предусматриваться до 20 лет лишения свободы и/или штраф от 400 тысяч до 2 миллионов батов — в зависимости от тяжести правонарушения.

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