В провинции Трат на востоке Таиланда, вблизи границы с Камбоджей, военно-морские силы, полиция и представители морских служб остановили скоростной катер и изъяли 32 400 патронов калибра 7,62 мм для автоматов АК-47. На борту задержали четырех граждан Таиланда и гражданина Камбоджи.

Операция на канале

Как сообщает Bangkok Post, катер отслеживали на реке Велу в провинции Чантхабури с вечера субботы. Позже судно остановилось в море возле Трата, где, по имеющейся у правоохранителей информации, на него загрузили тяжелые предметы.

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Около 6:00 воскресенья катер остановили в устье канала Кхлонг-Тха-Хат в районе Кхао-Саминг провинции Трат. На борту обнаружили 15 мешков с патронами. На мешках были логотипы, указывающие на китайский глутамат натрия.

Подозрение в контрабанде

Среди задержанных — Чатчай Вичайрат, Саравут Пимпират, Сомсуан Вичит, Наронгсак Тримек и 40-летний гражданин Камбоджи То Хаттанг. По данным издания, подозреваемых якобы наняли за 20 тысяч батов, чтобы переправить боеприпасы из Камбоджи в Трат. Их также связывают с августовской попыткой контрабанды двух автоматов АК-47 и более 24 тысяч патронов.

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