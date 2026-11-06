В Таиланде правоохранители задержали 50-летнюю актрису, общественную активистку и бывшую Мисс Таиланд Панадду Вонгфуди, известную как Бум. Ее задержали утром 6 ноября возле дома в районе Буенгкум в Бангкоке, когда она направлялась поговорить с прессой, сообщает Bangkok Post. Ее муж Атип Анантаван в тот же день сдался правоохранителям.

Ордера для супругов

Ордера на арест Вонгфуди и Анантавана выдали вечером 5 ноября. По данным издания, Вонгфуди с момента выдачи ордера находилась дома вместе со своим адвокатом, а полиция провела задержание после рассвета.

Анантаван, которого Bangkok Post называет инвестором в недвижимость и специалистом по фитнесу, сам прибыл в Отдел по борьбе с преступностью — подразделение Центрального следственного бюро, — чтобы сдаться властям.

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Обвинения в отношении фонда

Супругам предъявили обвинения в нецелевом использовании средств фонда, отмывании денег и нарушении Закона о компьютерных преступлениях. По данным Bangkok Post, пожертвования фонду Goodness, президентом которого является Вонгфуди, могли направляться на личные нужды.

После задержания полицейские обыскали дом актрисы. Другие группы правоохранителей также обыскали два офиса фонда — в районе Тханьябури провинции Патхумтхани и районе Бангкхен в Бангкоке — в поисках дополнительных доказательств. Вонгфуди находится в Центральном следственном бюро для допроса.

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