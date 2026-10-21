Цены на еду и топливо в Таизе выросли более чем вдвое — The National

В йеменском городе Таиз цены на продовольствие и топливо выросли более чем вдвое в условиях осады, а дефицит топлива угрожает работе больниц. Об этом предупредил представитель ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Лоран Букера, сообщает The National. По его словам, сотни тысяч семей также испытывают трудности с доступом к воде.

Больницы остаются без энергии

Букера заявил, что система здравоохранения Таиза находится на грани коллапса. Из-за перекрытия дорог и нестабильной ситуации в сфере безопасности необходимые поставки не поступают жителям города. Нехватка энергоресурсов для работы больниц и ограниченная доступность медицинского кислорода, по его словам, подвергают опасности жизни сотен пациентов.

Производство воды в городе сократилось вдвое, а доступные альтернативные источники исчерпались. Представитель ООН призвал власти хуситов открыть безопасные маршруты для ввоза товаров первой необходимости.

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Бои и взаимные обвинения

В тот же день правительство Йемена обвинило хуситов в обстреле машины скорой помощи в Таизе. По утверждению правительства, погибли два человека, среди которых была 18-летняя девушка. Правительство также заявило о неизбирательных обстрелах жилых районов города.

Правительственные силы объявили о контратаках, пытаясь вернуть территории у хуситов. Государственные СМИ сообщили, что йеменские силы провели почти 750 операций с применением боевой авиации, беспилотников, артиллерии, ракетных установок и снайперов. Представитель армии полковник Маджид ан-Нузайли заявил, что целями были огневые позиции и командные центры хуситов.

Накануне атака хуситов на военный учебный лагерь в провинции Шабва унесла не менее 73 жизней, сообщил губернатор провинции Авад аль-Вазир. Более 200 человек получили ранения, еще 14 человек считались пропавшими без вести.

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