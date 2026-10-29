В юго-западной провинции Таиз в Йемене с 10 августа по 15 октября 135 587 человек, в том числе 52 979 детей, были вынуждены покинуть свои дома. Эти данные на пресс-конференции во временной столице Адене привел министр социальных дел и труда Мухтар Омар Салех аль-Яфеи, сообщает Anadolu Agency.

Данные о перемещении и жертвах

По информации министерства, за этот период свои дома покинули 19 600 семей. Ведомство также зафиксировало 494 нарушения в отношении гражданского населения, в том числе гибель 79 мирных жителей и ранения 206 человек.

Правительство Йемена связывает ситуацию с военной эскалацией и блокадой части провинции, которую, по его утверждению, ввела группировка хуситов. Министр призвал расширить гуманитарную помощь из-за дефицита финансирования и пробелов в предоставлении базовых услуг.

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Повреждения жилья и медицинских учреждений

По данным министерства, повреждения получили 56 жилых домов, 12 образовательных и восемь медицинских учреждений, а также 10 дорог и мостов. Губернатор Таиза Набиль Шамсан заявил, что в шести районах, затронутых блокадой, проживают более 1,3 миллиона человек, а в результате обстрелов было повреждено или разрушено около 676 домов.

Он также сообщил об угрозе работе 12 больниц и 18 медицинских центров. В районах под контролем хуситов, по его словам, полностью прекратили работу 120 медучреждений, еще 66 работают лишь частично. Это нарушило оказание медицинской помощи более чем 186 тысячам детей в возрасте до пяти лет и почти 23 тысячам беременных женщин.

Таиз, самая густонаселенная провинция Йемена, остается разделенной между правительственными силами и хуситами. По данным ООН, с июля в Таизе и Лахдже возобновилась военная эскалация, которая привела к гибели и ранениям тысяч людей.

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