В йеменской провинции Таиз в октябре зафиксировали 5025 случаев заболеваний, которые местные власти связывают со скоплением мусора в городе Таиз. За последние недели из-за боевых действий там нашли убежище 6400 семей, сообщает Anadolu Agency.

Мусор и нагрузка на службы

Управление по делам блокады провинции Таиз заявило, что среди зафиксированных случаев были инфекционные и респираторные заболевания, а также лихорадка. По данным ведомства, отходы скапливались на улицах, в жилых районах и дренажных каналах.

Заместитель губернатора провинции по вопросам здравоохранения Айлан Абдель Хак обвинил группировку хуситов в том, что они разворачивали мусоровозы до того, как те могли разгрузиться на временном полигоне на западе города. Он призвал учреждения ООН вмешаться, чтобы обеспечить проезд машин и восстановить доступ к главной свалке, которой Таиз не может пользоваться более 11 лет.

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Губернатор Таиза Набиль Шамсан сообщил, что после прибытия новых переселенцев число перемещенных семей в городе достигло 39 400. Это дополнительно нагрузило местные службы.

Жертвы обстрелов

Управление по делам блокады также заявило, что снаряд, выпущенный силами хуситов, попал в дом в деревне Аль-Атавир района Хайфан. Погибли три девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет и 35-летняя женщина, еще четверо гражданских получили ранения. Хуситы не стали сразу комментировать это сообщение.

Глава независимого Таизского центра прав человека Айман аль-Камали сообщил агентству, что за предыдущие четыре недели в провинции в результате обстрелов, снайперского огня и взрывов мин погибли более 50 гражданских, еще десятки были ранены. Правительственные силы контролируют город Таиз, тогда как хуситы удерживают часть территории окружающей провинции.

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