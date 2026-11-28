В столице Грузии Тбилиси десятки тысяч сторонников оппозиции вышли на протест за сближение страны с Европейским Союзом и против действующей власти. Участники собрались на центральной площади города с грузинскими и европейскими флагами, сообщает Der Spiegel со ссылкой на AFP.

Акцию созвали пять партий

К демонстрации призвали пять оппозиционных партий во вторую годовщину массовых протестов против правительства. Организаторы обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в предательстве европейского и евроатлантического курса Грузии.

Страна уже два года находится в глубоком политическом кризисе. После спорных парламентских выборов в октябре 2024 года «Грузинская мечта» объявила о своей победе. Значительное возмущение вызвало заявление нового правительства о приостановке переговоров о вступлении в ЕС. Тогда в стране прошли массовые протесты, которые, по данным издания, были подавлены с применением насилия.

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Процесс евроинтеграции остановился

С тех пор власти усилили давление на оппозиционеров и активистов, а также приняли ряд законов, ограничивающих свободу демонстраций, деятельность гражданского общества и независимых медиа. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе также стремится через Конституционный суд добиться запрета пяти проевропейских оппозиционных партий.

ЕС считает, что процесс вступления Грузии фактически остановился из-за демократического регресса. В то же время Кобахидзе заявил, что его правительство по-прежнему придерживается цели вступления страны в Евросоюз и сделает для этого все необходимое. Он также выразил надежду, что к тому времени ЕС вернется к «традиционным ценностям». «Грузинская мечта» обвиняет Брюссель в подрыве традиционных семейных ценностей из-за либеральных взглядов, в частности в отношении прав ЛГБТК-сообщества.

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