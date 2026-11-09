В Тэджоне, Южная Корея, добровольный отказ каждого десятого водителя в возрасте 65 лет и старше от водительского удостоверения может сократить количество дорожно-транспортных происшествий примерно на 137 ДТП в год. Такая оценка приведена в исследовании, о котором сообщает Korea Herald.

Авторы работы также подсчитали, что при таком сценарии расходы, связанные с авариями, могли бы сократиться примерно на 3,3 млрд вон, или $2,4 млн. Ежегодные выбросы парниковых газов, по их расчетам, уменьшились бы ориентировочно на 9,7 тыс. тонн.

Расчеты для Тэджона

Исследование опубликовали в журнале Regional Policy Research. Его провели специалисты Исследовательского института Тэджона и городских властей. Они использовали городскую статистику, в частности данные о 169 854 людях в возрасте 65 лет и старше, имевших водительские удостоверения в 2023 году, а также рекомендации Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи по оценке эффекта транспортных инвестиций.

Согласно оценке исследователей, если от удостоверений добровольно откажутся 20% пожилых водителей города, ежегодные выбросы парниковых газов могут сократиться примерно на 19,4 тыс. тонн. При показателе 30% потенциальное сокращение составит около 29 тыс. тонн.

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ДТП с участием пожилых водителей

В 2025 году в Южной Корее зафиксировали 193 889 ДТП — на 1,3% меньше, чем годом ранее. В то же время количество аварий, вызванных водителями в возрасте 65 лет и старше, выросло на 8,3%, до 45 873. Число погибших в этих ДТП увеличилось на 10,8%, до 843 человек, тогда как общее количество смертей на дорогах страны выросло на 1,1%, до 2 549.

Количество владельцев удостоверений в возрасте 65 лет и старше в 2025 году выросло на 8,9%, до 5,63 млн. По правительственным данным, в 2026 году в стране проживали 11,13 млн человек в возрасте 65 лет и старше, что составляло 21,6% населения. В 2025 году по всей стране от удостоверений добровольно отказались 2,51% таких водителей; с 2021 года этот показатель держится на уровне около 2%.

Исследователи также опросили 198 водителей Тэджона в возрасте 60 лет и старше. Чаще всего — в 44% ответов — респонденты называли возрастом пожилых водителей период от 75 до 79 лет. Доля тех, кто сообщал о физических трудностях во время вождения, постепенно росла начиная с 60 лет и резко повышалась после 75 лет.

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