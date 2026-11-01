В Тегеране, Иран, иранские силовики и сотрудники в гражданской одежде, по свидетельствам очевидцев, разогнали празднование Хэллоуина в центральной части города. Нескольких участников, по сообщениям, избили и задержали, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Iran International.

Разгон празднований в столице

По данным издания, молодых людей в гриме и костюмах также разогнали участники формирования «Басидж» после собрания возле тегеранского Парка художников. Один из собеседников Iran International сравнил действия силовиков с разгоном протестов: по его словам, они бежали за людьми, приказывали им разойтись, а семьям велели покинуть место происшествия.

На распространенных в сети видео видны несколько женщин с непокрытыми волосами и открытыми частями ног, что противоречит строгим требованиям Исламской Республики к одежде. Празднования проходили на фоне нового усиления контроля за соблюдением обязательного ношения хиджаба и попыток вновь развернуть полицию нравов в различных регионах страны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отмена мероприятий в нескольких городах

Иранская правозащитная сеть Dadbaan заявила, что в нескольких городах ввели новые ограничения на празднование Хэллоуина. Из-за этого ряд культурных заведений отменил запланированные мероприятия. Среди них — кафе Isal в Исфахане и поместье Madam and Monsieur, сотрудники которого объяснили отмену соблюдением законов и «исламских норм».

В городе Аран-ва-Бидголь департамент культурного наследия запретил празднования, сославшись на необходимость сохранения «исламских и иранских ценностей». В то же время Dadbaan подчеркнула, что иранское законодательство не запрещает продажу тематических товаров, проведение празднований или использование декораций в ресторанах и кафе.

Культурный протест

Эксперт по Ирану Бени Сабти из израильского Института исследований национальной безопасности считает, что в этом году Хэллоуин приобрел в Иране большее значение как форма культурного протеста. По его словам, прослушивание музыки, исполнение музыки на улицах и отказ от хиджаба могут быть формами индивидуального протеста. Он также отметил, что костюмы в этом году стали смелее — с масками и готическими образами.

Читай нас в