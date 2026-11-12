В Техасе сенатор штата от Демократической партии Роланд Гутьеррес внес законопроект, предусматривающий единовременные выплаты по 1500 долларов каждому домохозяйству. Инициатива должна выполнить предвыборное обещание избранной губернатора Джины Хинохосы. Об этом сообщает The Hill.

Законопроект Senate Bill 297 предусматривает выделение 17 млрд долларов из резервного фонда штата, который в США называют фондом на черный день. По данным издания, в этом фонде Техаса хранится примерно 27 млрд долларов.

Порядок запуска программы

В документе указано, что общештатный кризис доступности жизни для домохозяйств требует безотлагательных действий. Не позднее чем через 30 дней после вступления закона в силу финансовый контролер штата должен принять экстренные правила и обеспечить возможность подать заявку на участие в программе выплат.

Хинохоса во время избирательной кампании обещала ввести единовременную помощь, чтобы поддержать жителей штата на фоне роста стоимости жизни и цен. На прошлой неделе она победила губернатора-республиканца Грега Эбботта, занимавшего должность три срока, с преимуществом более семи процентных пунктов.

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Перспективы голосования

Для принятия инициативы ее должны поддержать нижняя палата законодательного органа Техаса и Сенат штата. Демократы контролируют нижнюю палату, тогда как в Сенате значительное большинство имеют республиканцы. Законопроекту также потребуется поддержка двух третей законодателей в обеих палатах, поэтому для его одобрения, вероятно, понадобятся голоса республиканцев.

Хинохоса называла предложенные выплаты «возвратом налога на коррупцию» и критиковала руководство Республиканской партии на уровне штата и страны. Она также поддержала идею президента Дональда Трампа о чеках по 5000 долларов для американцев, однако заявляла, что такая помощь не должна зависеть от победы определенной партии на выборах.

The Hill отмечает, что некоторые республиканцы критиковали обещание Трампа из-за возможного инфляционного эффекта. Издание также пишет, что несколько экономистов связывали часть высокой инфляции после пандемии COVID-19 со стимулирующими выплатами, которые демократы и президент Джо Байден одобрили в рамках American Rescue Plan.

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