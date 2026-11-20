В тюрьме города Хантсвилл в штате Техас казнь 70-летнего Рейнальдо Деннеса посредством смертельной инъекции длилась 63 минуты. Как сообщает The Guardian, сотрудники, проводившие процедуру, испытывали трудности с поиском вены для введения смертельной дозы седативного препарата пентобарбитала.

Деннеса объявили мертвым после более чем часа процедуры. Его духовный советник преподобный Джефф Худ, находившийся рядом с осужденным, заявил, что тот в течение нескольких минут реагировал на сильную боль, жаловался на жжение в ноге и молился о прекращении страданий.

Заявления правозащитников

Деннес был осужден за убийство при отягчающих обстоятельствах по делу о гибели торговца бриллиантами Яноша Сюча, которого застрелили в Хьюстоне в 1996 году. Исполнительный директор правозащитной организации Reprieve Майя Фоа призвала ввести мораторий на смертельные инъекции, назвав этот способ казни пыткой.

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Исполнительный директор Death Penalty Information Center Робин Махер также поставила под сомнение дальнейшее применение смертельных инъекций в США. Она упомянула случай Кристи Пайк в Теннесси, которая в сентябре выжила после получения полной дозы препаратов для казни. В обоих случаях, по данным издания, применялся пентобарбитал и возникали проблемы с установкой внутривенных линий.

Позиция властей Техаса

Департамент уголовной юстиции Техаса не признал процедуру неудачной. Представительница ведомства Аманда Эрнандес заявила, что казнь провели в соответствии с установленными протоколами и считают успешной.

Эксперт по методам исполнения смертных приговоров, почетный профессор клинической хирургии Университета штата Огайо Джонатан Гронер заявил, что расположение внутривенных линий в стопе и плече свидетельствовало о трудностях во время процедуры. По его мнению, проведение смертельных инъекций без надлежащего медицинского оборудования и навыков может причинять страдания осужденным.

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