В Израиле, в Тель-Авиве, полиция в субботу вечером задержала 23-летнего мужчину по подозрению в нападении на одного из охранников Нафтали Беннета, главы партии Б'Яхад. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Задержание подозреваемого

По информации издания, задержанного подозревают именно в нападении на охранника Беннета. В сообщении не уточняются обстоятельства инцидента и не приводятся сведения о возможных последствиях для охранника.

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Митинг в Тель-Авиве

Первые сообщения указывали, что предполагаемое нападение произошло, когда Беннет участвовал в митинге в Тель-Авиве. Участники акции требовали создать комиссию для расследования провалов, которые привели к массовому убийству 7 октября.

The Jerusalem Post отметил, что это сообщение обновляется. Издание назвало Беннета главой партии Б'Яхад.

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