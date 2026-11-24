Совет Tennessee Valley Authority 10 ноября одобрил запрос на электроэнергию для Crucible Zinc — американской дочерней компании южнокорейского производителя цинка Korea Zinc. Компания планирует построить в Кларксвилле, штат Теннесси, металлургический комплекс стоимостью 7,4 млрд долларов, сообщает Korea Herald.

Согласно контракту Tennessee Valley Authority должна начать поставки 230 МВт электроэнергии в 2029 году. Строительство комплекса площадью 650 тыс. квадратных метров в рамках проекта Project Crucible запланировано на 2027 год. Коммерческое производство части продукции ожидается с 2029 года, однако для реализации инициативы еще необходимо получить другие разрешения.

Производство критически важных минералов

Комплекс проектируется для выпуска 12 цветных металлов, 11 из которых правительство США относит к критически важным минералам. В частности, предприятие должно производить рафинированные галлий, германий и сурьму. Также на заводе планируют выпускать серную кислоту полупроводникового класса.

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В апреле проект получил статус в федеральной программе FAST-41, которая координирует получение разрешений для крупных проектов и устанавливает графики их рассмотрения. В сентябре Министерство обороны США после экологической оценки установило отсутствие значительного воздействия проекта на окружающую среду.

Сотрудничество США и Южной Кореи

Председатель Korea Zinc Чой Юн-бирм в письме акционерам заявил, что проект сочетает технологии и производственный опыт компании, накопленные более чем за 50 лет, со стратегическими партнерствами, а также политической и финансовой поддержкой правительства США.

По его словам, предприятие должно расширить сотрудничество США и Южной Кореи в сфере критически важных минералов и помочь обеим странам реагировать на экономические вызовы и вызовы безопасности. Представитель отрасли отметил, что завод в Теннесси может диверсифицировать поставки рафинированных минералов в США на фоне соперничества Вашингтона и Пекина в цепочках поставок.

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