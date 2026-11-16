В Токио число фигурантов дел, связанных с кокаином, с начала года превысило 400 человек по состоянию на конец сентября. Это означает, что по итогам года показатель может превысить прошлогодний рекорд в 415 человек, сообщает The Japan Times.

По данным столичного управления полиции Токио, в прошлом году число выявленных фигурантов таких дел было примерно в десять раз больше, чем десять лет назад. Правоохранительные органы особенно обеспокоены распространением кокаина среди подростков и молодежи: на лиц в возрасте 29 лет и младше приходится более 70% всех фигурантов кокаиновых дел.

Распространение через социальные сети

По оценке полиции, распространению кокаина могут способствовать более низкая по сравнению со стимуляторами цена и возможность употреблять наркотик без специальных приспособлений. Старший следователь столичной полиции заявил, что наркотик распространяется через социальные сети и знакомых, а ложное представление о его безопасности и «модности» получает распространение.

Почти весь кокаин поступает в Японию из-за рубежа, поэтому полиция усилила контроль в пунктах въезда, в том числе в токийском аэропорту Ханэда.

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Попытки контрабанды

В августе полиция задержала гражданку Аргентины по подозрению во ввозе из Великобритании 1 килограмма кокаина. По версии следствия, женщина проглотила 101 небольшой пакет с наркотиком; его уличную стоимость оценили примерно в 24,24 миллиона иен.

В октябре гражданку Финляндии задержали по подозрению в контрабанде 3,2 килограмма кокаина из Франции в чемодане. Стоимость этой партии оценивали примерно в 76,8 миллиона иен. Также полиция задержала пятерых граждан Малайзии, которых подозревают в попытке ввезти в Японию 5 килограммов кокаина, спрятанного в обуви. Стоимость этой партии оценили примерно в 120 миллионов иен.

Столичная полиция Токио усиливает взаимодействие с таможней Токио, Береговой охраной Японии и Региональным бюро здравоохранения и социального обеспечения Канто-Синъэцу для укрепления пограничного контроля.

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