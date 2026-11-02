В синтоистском храме Итигая Камегаока Хатимангу в Токио священник благословил кошку, сиба-ину и нескольких йоркширских терьеров во время ежегодного фестиваля Сити-го-сан. Обряд традиционно проводят для детей в возрасте семи, пяти и трёх лет, сообщает Taipei Times.

Обряд для питомцев

Владельцы одели своих животных в яркие кимоно, сфотографировали их возле храма, а затем привели во внутреннее святилище. Священник Кэндзи Кадзи провёл обряд очищения, используя деревянную палочку с белыми бумажными лентами.

Врач Сёко Кодама пришла помолиться о здоровом развитии и благополучии своей кошки Эмбер — пятилетней британской короткошёрстной. По её словам, на пошив ярко-красного кимоно для животного она потратила два месяца. «Эта малышка — как мой ребёнок. Когда она рядом, всё неприятное в жизни просто исчезает», — сказала Кодама.

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Меняющаяся роль животных в семьях

Кадзи связал всё более активное участие домашних животных в фестивале с изменением структуры японских семей на фоне старения населения и низкой рождаемости. По его словам, люди, у которых нет детей или которые уже вырастили их, всё чаще принимают собак и кошек как членов семьи.

Храм начал принимать около 400 семей на каждый фестиваль ещё в начале 2000-х годов из-за спроса со стороны владельцев животных. Владелица двух йоркширских терьеров Мию Сиро сказала, что отмечать Сити-го-сан вместе с собаками для неё «совершенно естественно», поскольку они являются частью её семьи.

В июне были опубликованы данные, согласно которым уровень рождаемости в Японии в прошлом году снова снизился до рекордного минимума. По данным Всемирного банка, медианный возраст населения страны составляет 49,9 года, и по этому показателю Япония уступает только Монако.

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