В Японии семья гражданина Турции курдского происхождения Мурата Чичека, который умер под стражей в полицейском участке Такао в Хатиодзи, подала иск против правительства Токийской метрополии и клиники, где работает врач, нанятый полицией по контракту. Истцы требуют 57 млн иен, или около $361 тыс., компенсации и других мер, сообщает The Japan Times.

Смерть под стражей

Иск был подан во вторник в окружной суд Токио. Согласно жалобе, 48-летний Мурат Чичек умер от перитонита утром 2 июля, находясь в изоляторе полицейского участка Такао Департамента столичной полиции.

Чичека задержали после ареста по подозрению в нарушении закона об иммиграционном контроле и признании беженцев. По данным источника, основанием послужило то, что после инцидента с повреждением имущества в Хатиодзи 25 июня у него не было при себе паспорта.

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Утверждения истцов

Представители семьи утверждают, что врач не провел надлежащих обследований и не выявил перфорацию кишечника, хотя через четыре дня после задержания Чичек начал испытывать рвоту и боль в животе.

Истцы также заявили, что в участке Такао мужчине не предоставили лечение даже после того, как температура его тела упала ниже 35 градусов Цельсия. По их словам, его не доставили в медицинское учреждение, несмотря на указания врача. Адвокат семьи Хадзимэ Камбара заявил, что это дело свидетельствует о глубоком недостатке осознания прав человека в полицейской организации, а сторона иска будет добиваться ответственности через суд.

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