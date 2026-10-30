В Токио, Япония, полиция арестовала 24-летнего гражданина Китая Е Шэнфэна по подозрению в распылении вещества с капсаицином в торговом комплексе Ginza Six в мае. Как сообщает The Japan Times, после инцидента в больницы доставили 25 человек.

Инцидент в Ginza Six

По данным полиции, Е Шэнфэн является студентом университета и проживает в городе Сакай в префектуре Осака. Его подозревают в том, что около полудня 25 мая он распылил вещество с капсаицином на мужчину примерно 30 лет на первом этаже комплекса.

Инцидент произошел возле зоны банкоматов в Ginza Six, расположенном в престижном районе Гиндза. Многие люди получили повреждения, в частности боль в глазах и горле, сообщили в полиции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование продолжается

По информации следственных источников, задержанный во время допроса отказывается говорить о предполагаемом нападении. Полиция заявила, что после распыления вещества он скрылся на метро.

Камеры наблюдения поблизости зафиксировали встречу Е Шэнфэна с другим мужчиной. Полиция подозревает, что этот человек также мог быть причастен к инциденту.

Читай нас в