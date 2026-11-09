В Токио, Япония, полиция задержала 39-летнего Хикару Хамагучи по подозрению в физическом нападении на студентку. По данным The Japan Times, следователи также подозревают его в серии похожих нападений на школьниц и студенток в тот же вечер.

Нападение в Дзимботё

По информации источников издания, примерно в 21:00 17 октября Хамагучи предположительно ударил по левой щеке студентку в возрасте от 20 до 29 лет. Она шла по тротуару в районе Дзимботё в токийском округе Тиёда.

После предполагаемого нападения мужчина скрылся на поезде, однако позже был задержан на другой станции в Токио.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Семеро пострадавших

Полиция подозревает Хамагучи в нападениях в общей сложности на семерых старшеклассниц и студенток примерно за 15 минут. По данным источников, некоторых пострадавших он предположительно бил в живот, а других бил ногами в прыжке, проходя мимо них на улице.

Нападения, вероятно, были случайными, и все семеро пострадавших, как считает полиция, получили легкие травмы. Столичное полицейское управление проверяет, были ли другие пострадавшие, и устанавливает мотив подозреваемого. Об инцидентах стало известно после обращений пострадавших и свидетелей.

Читай нас в